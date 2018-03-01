إبعاد بنكيران عن مؤتمرات البيجيدي ﻿

أثار البلاغ الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جدلا قويا بين قواعد الحزب، بسبب فقرة وردت فيه تحصر تأطير الجلسات الإفتتاحية للمؤتمرات الجهوية للحزب في أعضاء الأمانة العامة للحزب ،علما أن

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أثار البلاغ الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جدلا قويا بين قواعد الحزب، بسبب فقرة وردت فيه تحصر تأطير الجلسات الإفتتاحية للمؤتمرات الجهوية للحزب في أعضاء الأمانة العامة للحزب ،علما أن تلك المؤتمرات تقرر أن تكون مفتوحة في وجه عموم المواطنين.

و كشفت يومية أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن بعض متتبعي شؤون الحزب إعتبروا أن رئاسة وإشراف أعضاء الأمانة العامة على المؤتمرات الجهوية "متفهم قانونيا وتنظيميا" لكن غير المفهوم أن يحصر البلاغ مهمة التأطير في أعضاء الأمانة العامة فقط، فيما هناك طلب لدى قواعد الحزب وقياداته في الجهات والأقاليم على رموز أخرى داخل الحزب في إشارة إلى بنكيران.