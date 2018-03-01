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وزارة بنعتيق تعقد المنتدى الأول للكفاءات المغربية المقيمة بالإمارات العربية المتحدة

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 18:52 وزارة بنعتيق تعقد المنتدى الأول للكفاءات المغربية المقيمة بالإمارات العربية المتحدة | بوليتيك
وزارة بنعتيق تعقد المنتدى الأول للكفاءات المغربية المقيمة بالإمارات العربية المتحدة
أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والإتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز الماضي ''الجهة 13'' للمقاولين مغاربة العالم وهي فضاء افتراضي يهدف

 شوف تيفي

 أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والإتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز الماضي "الجهة 13" للمقاولين مغاربة العالم وهي فضاء افتراضي يهدف إلى تعبئة خبراتهم وتجاربهم وتمكينهم من ربط شراكات كفيلة بإنجاز مشاريع خلاقة وذات قيمة مضافة كبيرة ، إضافة إلى تمكينهم من الولوج إلى مختلف الخدمات المرتبطة بفرص الإستثمار وتوفير إمكانية التواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الإقتصاديين كما تهدف هذه الجهة إلى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الإستثمار في بلدهم المغرب.

 وأضاف البلاغ الذي توصلت يه "شوف تيفي" من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومه الجمعة،أن المغرب أخد على عاتقه وضع سياسة مندمجة اتجاه مغاربة العالم من بين أهدافها الرئيسية تعبئة الكفاءات وتأطير مساهمتهم في تنمية بلدهم والدفاع عن قضايا ومصالح المغرب وتقوية روابط الشراكة مع كل المتدخلين سواء بالمغرب أو ببلدان الإقامة، إضافة إلى تعزيز مساهمة مغاربة العالم في الأوراش التنموية الكبرى التي أطلقها تسخير مبادرتهم الفردية أو الجماعية خدمة لوطنهم.

 وأعلن البلاغ، أن المغرب أبدى في السنوات الأخيرة رغبة قوية في تعبئة طاقات كغاربة العالم باعتبارهم فاعلين حقيقيين في مسار التطور الإقتصادي والإجتماعي للمغرب ورافعة لتشجيع الإستثمار في المغرب ونقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيات إضافة إلى كونهم حلقة وصل تسهل ولوج المنتوجات المغربية للأسواق العالمية.

 هذا ويتضمن جدول أعمال المنتدى الأول للكفاءات المغربية عددا من الموضوعات التي تدرج ضمن ثلاث موائد مستديرة تتناول الحاور التالية :

أولا، المقاولة والإستثمار، حيث ستكنب أشغال هذه المائدة المستديرة حول مختلف المخططات القطاعية خاصة مخطط تسريع التنمية الصناعية للفترة 2014 - 2020 ومخطط إصلاح الإستثمار واستراتيجية المغرب الرقمي 2020.

 وثانيا مناخ الأعمال بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، إذ الغاية منها عرض فرص الإستثمار المتاحة للمغاربة المقيمين بالخارج ولاسيما طريق صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم mdm invest والجهة 13 للمقاولين مغاربة mem by cgem ، كما سيتم خلالها استعراض المشاريع الإستثمارية التي تحملها الكفاءات المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 وأخيرا، دور المركبات المالية والمينائية في التنمية الإقتصادية، حيث ستنكب أشغال هذه المائدة المستديرة على التعريف بدور كل من المركب المينائي طنجة المتوسط والقطب المالي للدارالبيضاء في التنمية الإقتصادية الوطنية والقارية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي بوليتيك الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

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