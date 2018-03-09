 كوكاكولا تدعم المرأة القروية من خلال هذا المشروع ﻿
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كوكاكولا تدعم المرأة القروية من خلال هذا المشروع

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 18:46 كوكاكولا تدعم المرأة القروية من خلال هذا المشروع | اقتصاد
كوكاكولا تدعم المرأة القروية من خلال هذا المشروع
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عقدت شركة ''كوكاكولا'' ندوة صحفية يومه الخميس بالرباط بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مباركة بوعيدة، بشراكة مع

 شوف تيفي: ع. رموحي

 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عقدت شركة "كوكاكولا" ندوة صحفية يومه الخميس بالرباط بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مباركة بوعيدة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين خصصت لإطلاق مشروع لفائدة النساء القرويات

 وفي هذا السياق صرحت مباركة بوعيدة لقناة شوف تيفي، أن من شأن هذا المشروع تقوية النساء القرويات، و منحهن الإستقلالية المالية والإقتصادية نهجا للمسار الذي عرفه المغرب منذ سنوات والذي يتجلى في حقوق المرأة، وكذا السياسة العامة للمناصفة والمساواة.

 من جهتها، قالت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن موضوع التغيرات المناخية يلعب دورا كبيرا في الحياة القروية بالنسبة للنساء، بحيث أن المعادلة المناخية تعد مدخلا للتنمية المستدامة، كما أشارت إلى أن النساء أكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، الشيء الذي يستدعي الإشتغال على تعزيز الموارد الطبيعية، خصوصا المياه.

 فيما أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ، أن النساء القرويات من شأنهن خلق مناصب مدرة للدخل وكذا أن يصبحن قائدات في محيطهن الإجتماعي.

‫شوف تيفي

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النساء القرويات الدخل مساواة مناخ شوف تيفي

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