سابقة.. سعوديات مارسن الرياضة بلباس غير تقليدي وقبعات بدل الحجاب ﻿

أقدمت مجموعة من النساء السعوديات على ممارسة الرياضة بلباس غير تقليدي وقبعات بدل الحجاب وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمنطقة جدة.

شوف تيفي :

أقدمت مجموعة من النساء السعوديات على ممارسة الرياضة بلباس غير تقليدي وقبعات بدل الحجاب وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمنطقة جدة.

وحسب ما نشرته وكالة ''رويترز'' للأنباء، فإن المارة استغربوا عند رؤيتهم للنساء يلبسن أزياء رياضية غير تقليدية ويركضن، وذلك بسبب عدم تعود الشارع السعودي عليه

هذا ونظم السباق فريق ''Bliss Run'' النسائي الذي أسسته رشا الحربي، ويهتم بتعزيز الإهتمام بصحة المرأة، عبر ممارسة برامج رياضات مختلفة.

وتعتزم السعودية إقامة أول ماراثون نسائي رسمي للعداءات السعوديات العام المقبل، وفقاً لما كشفه رئيس الإتحاد السعودي لألعاب القوى، هادي القحطاني.