يوسف العربي ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا ﻿

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تواجد هداف الدوري القطري ونجم الدحيل يوسف العربي .

شوف سبور :

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تواجد هداف الدوري القطري ونجم الدحيل يوسف العربي .

وجاء اختير هداف الدوري القطري، بعد تألقه خلال مباراة فريقه الدحيل القطري أمام لوكوموتيف طاشقند الأوزباكي، حيث سجل هدفين، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة الأسيوية.

وإليكم التشكية المثالية للجولة:

حراسة المرمى: علي خصيف "الجزيرة الإماراتي".

خط الدفاع: محمد أنصاري "بيروزي الإيراني" – عقيل بلغيث "أهلي جدة السعودي" – أندريس تونز "بوريرام يونايتد التايلاندي " – حسين الشحات "العين الإماراتي".

خط الوسط: أوسكار "شنغهاي الصيني"– ريكاردو جولارت "جوانزو إيفرجراند الصيني" – هان كيوون "تشونبوك الكوري".

خط الهجوم: مرتضى تبريزي "ذوب آهن أصفهان الإيراني" – كيم شين ووك :تشونبوك

الكوري" – يوسف العربي "الدحيل القطري".