بعد الإصابة.. عبد الرحيم شاكر حاضر مباراة حسنية أكادير ﻿

بعد الإصابة التي تعرض لها لاعب الرجاء البيضاوي، عبد الرحيم شاكر، خلال مباراة إفسي نواذيبو الموريتاني يوم الثلاثاء المنصرم برسم الدور الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، أجرى اللاعب

شوف سبور :

بعد الإصابة التي تعرض لها لاعب الرجاء البيضاوي، عبد الرحيم شاكر، خلال مباراة إفسي نواذيبو الموريتاني يوم الثلاثاء المنصرم برسم الدور الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، أجرى اللاعب المذكور الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى جاهزيته لمباراة حسنية أكادير.

هذا وأظهرت الفحوصات، أن شاكر سيكون حاضرا في مباراة فريقه أمام حسنية أكادير برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الإحترافية، حيث كشف الطاقم الطبي أن الإصابة لا تدعو للقلق وتستدعي فقط بعض العلاجات الخفيفة، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر يومه الجمعة.