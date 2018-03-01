محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب رفقة ليفربول ﻿

توج محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

" شوف سبور"

توج محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأفاد الموقع الرسمي لفريق ليفربول، أن صلاح تمكن من تسجيل على الأقل هدفا في كل مباراة شارك فيها خلال الشهر الماضي موضحة أن أهدافه ساعدت في تحقيق الفوز خلال مباراتين وتعادل وحيد.

ونجح صلاح في الفوز بجائزة لاعب الشهر محققاً أعلى نسبة من الأصوات ليتفوق على كل من سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، موسى ديمبيلي (توتنهام)، باسكال غروس (برايتون)، إدين هازارد (تشيلسي) غلين موراي (برايتون) شكردان شاكيري (ستوك سيتي).

وقال اللاعب المصري بعد استلامه الجائزة "من الرائع أن تفوز بهذه الجائزة من جديد".

وتابع قائلا : "هذا شيء جيد، لكن في نهاية الأمر أحاول دائماً أن أساعد فريقي في الفوز بنقاط المباريات وأن نصبح في مركز متقدم، وهو الأمر الأهم بالنسبة لي. لكن هذه الجائزة فردية ومن الرائع الفوز بها مرة أخرى".