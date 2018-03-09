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بالصـــورة..مكتب السكك الحديدية يطلق المراحل الأخيرة للاختبارات الديناميكية على الخط الفائق السرعة

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 17:24 بالصـــورة..مكتب السكك الحديدية يطلق المراحل الأخيرة للاختبارات الديناميكية على الخط الفائق السرعة | اقتصاد
بالصـــورة..مكتب السكك الحديدية يطلق المراحل الأخيرة للاختبارات الديناميكية على الخط الفائق السرعة
كما كان مبرمجا، أعطى المكتب الوطني للسكك الحديدية في شهر فبراير الماضي انطلاقة المراحل الأخيرة للاختبارات الديناميكية على مجموعة التجهيزات المرتبطة بالخط فائق السرعة بين مدينتي طنجة والدار

شـــوف تيفي:

كما كان مبرمجا، أعطى المكتب الوطني للسكك الحديدية في شهر فبراير الماضي انطلاقة المراحل الأخيرة للاختبارات الديناميكية على مجموعة التجهيزات المرتبطة بالخط فائق السرعة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، الذي تم تشغيله مبدئيا في يوم 6 يناير المنصرم.

وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن هذه الإختبارات تهدف إلى التحقق من الجهاز المتداول ومجموع بنيته التحتية، إلى جانب التأكد من أنظمته المرتبطة بإمدادات الطاقة والتأشير وأجهزة الإتصالات والربط بمحطات طنجة والقنيطرة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في غضون أسابيع قليلة، سيتم على ضوء هذه الإختبارات تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى سرعة هذا الخط، على إثر التجارب التي تسمى ب "السرعة الزائدة"، من خلال مسارات ذهاب وإياب مرتقبة في سرعة تقدر بنحو 352 كلمتر في الساعة على أقل تقدير.

وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية أن مشروع الخط الفائق السرعة يوجد في طور إنهاء مراحل التحقق من كافة مركباته وتجهيزاته التقنية والديناميكية، وذلك قبل المرور إلى مرحلة الإستغلال والتشغيل النهائي، مشيرا إلى أن النظام الجديد لخط السرعة الفائقة سيخضع في الأخير إلى مراحل الترويض، ليتبع بعد ذلك بالموافقة على استغلاله كمرحلة أخيرة للبدء بعدها في التشغيل التجاري.

ويدكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، سبق له أن أشار إلى أن السلسلة الثانية من التجارب الديناميكية التي انطلقت في شهر شتنبر الماضي، قد همت القطارات التي أخضعت بدورها لكل الافتراضات والظروف الممكنة، موضحا أن هذه التجارب أجريت على نحو 100 كلم من الخط الجديد للسرعة الفائقة، مع الرفع التدريجي لمستويات السرعة. وخلصت كل هذه العمليات إلى أن الخط الجديد قابل لسرعة سير للتجارب تصل إلى 320 كلم/ساعة.

ووفق المصدر ذاته، فإن جميع هذه التجارب التي انتهت يوم 22 دجنبر 2017 كللت بالنجاح، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى أنها مكنت من مراقبة المعدات المتحركة، شكلت كذلك فرصة لتسجيل رقم قياسي على خطوط سككية بالقارة الإفريقية "فقد قطع القطار فائق السرعة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 المسافة بين القنيطرة والعرائش بسرعة 320 كلم/ساعة على الخط الجديد للسرعة الفائقة بقيادة سائق سككي مغربي". وأبرز البلاغ أن هذا الإنجاز "مث ل لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا التي انخرطت في خيار هذه التكنولوجيا الجديدة وكذا اعتزازا للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يعمل على إنجاز هذا المشروع المهيكل".

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شـــوف تيفي المغرب المكتب السككي إطلاق خط فائق السرعة

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