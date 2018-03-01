عــاجل..نشرة إنذارية هامة للمغاربة وهاشنو غادي يوقع السبت و الأحد ﻿

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أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية، أنه يرتقب تسجيل أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية نهاية الأسبوع الجاري بعدد من مناطق المملكة.

 شـــوف تيفي:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية، أنه يرتقب تسجيل أمطار رعدية محليا قوية مصحوبة برياح قوية نهاية الأسبوع الجاري بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها الخاصة، أنه يرتقب أن تهم أمطار رعدية قوية محليا تتراوح ما بين 50 و 90 ملمتر أقاليم العرائش، ووزان، وشفشاون، وتاونات، والحسيمة (المرتفعات)، وطنجة-أصيلة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، والقنيطرة، وتطوان، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح غد السبت إلى منتصف ليلة الأحد-الاثنين. وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل أمطار رعدية معتدلة، تتراوح ما بين 20 و 40 ملمترا بكل من أقاليم سيدي قاسم، وسيدي سليمان، والرباط-سلا، والصخيرات-تمارة، والمحمدية، والدار البيضاء و الجديدة، وبنسليمان، والنواصر، وبرشيد، وسطات، والخميسات، ومكناس، غدا السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، وأقاليم مكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وتازة، وصفرو، والحاجب، وإفران، وخنيفرة، وبني ملال، والفقيه بن صالح ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم السبت إلى الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد.

كما تتوقع المديرية أن تهب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم في الساعة، غدا السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل بكل من أقاليم الصويرة، وشيشاوة، وآسفي، واليوسفية، ومراكش، والرحامنة، وقلعة السراغنة، وسيدي بنور، والجديدة، وسطات، وخريبكة، والفقيه بن صالح، وورزازات، وتنغير، وزاكورة، والرشيدية، وبين 80 إلى 100 كلم في الساعة، غدا السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل بأقاليم طنجة-أصيلة، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وتطوان، وشفشاون وإفران وصفرو، وخنيفرة، وميدلت، وتازة، وجرسيف، وبولمان.

وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب كذلك أن تهب رياح قوية، تتراوح سرعتها بين 60 و80 كلم في الساعة، خلال نفس الفترة، بأقاليم برشيد والنواصر، والدار البيضاء، والمحمدية، والصخيرات-تمارة، والرباط-سلا، والقنيطرة، والعرائش، والحسيمة، ووزان، وتاونات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ومكناس، وفاس، والحاجب، ومولاي يعقوب، وفكيك، وتاوريرت، وجرادة ووجدة.

وأوضحت المديرية أن هذه الرياح قد تتسبب في زوابع رملية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب رياح قوية

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