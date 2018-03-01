مثير وبالفيديو..الشريف المكي مول الطاقة يعود من جديد: ''عندي البراكا كتداوي السرطان والسيدا'' ﻿

نشر ''الشريف المكي الترابي'' الملقب بـ ''مول الطاقة''، يومه الجمعة، مقطع فيديو، على حسابه بالفيسبوك، ظهر خلاله وهو يؤكد مرة أخرى توفره على طاقة تعالج مجموعة من الأمراض المستعصية ومن بينها السرطان

''شوف تيفي''

نشر ''الشريف المكي الترابي'' الملقب بـ ''مول الطاقة''، يومه الجمعة، مقطع فيديو، على حسابه بالفيسبوك، ظهر خلاله وهو يؤكد مرة أخرى توفره على طاقة تعالج مجموعة من الأمراض المستعصية ومن بينها السرطان والسيدا.

وطالب ''مول الطاقة''، المرضى بزيارته في مدينة الصخيرات، متعهدا لهم بمنحهم فرصة للعلاجة من الأمراض التي يعانون منها، وخاصة المصابون بالسرطان والسيدا، مشددا على أنه يتوفر على طاقة تمكنه على علاج أي مرض.

وتفاعل العديد من النشطاء مع فيديو ''مول الطاقة''، حيث وصف البعض منهم كلامه بـ ''الخرافة'' والذي لا يمكن لعقل بشري أن يتقبله، في حين استغل آخرون الفرصة من أجل تشجيع المرضى على زيارته.