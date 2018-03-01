جمهور الرجاء غاضب من إدارة حسنية أكادير لهذا السبب ﻿

عبرت الجماهير الرجاوية عن امتعاضها من إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم، الذي كشفت عن أثمنة تذاكر مباراة حسنية أكادير والرجاء الرياضي ، برسم الجولة 20 من البطولة الاحترافية.

"شوف سبور"

عبرت الجماهير الرجاوية عن امتعاضها من إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم، الذي كشفت عن أثمنة تذاكر مباراة حسنية أكادير والرجاء الرياضي ، برسم الجولة 20 من البطولة الاحترافية.

و حدد مسؤولي الفريق الاكاديري، أثمنة تذاكر المدرجات الشمالية المخصصة لجماهير الرجاء في 30 درهما، فيما حدد أثمنة المدرجات الجنوبية الخاصة بجمهور الحسنية في 20 درهما، هو ما اعتبرته الجماهير الرجاوية احتقارا لها و تفضيل الجمهور المحلي على جمهور الفريق الضيف.

ويذكر أن فريق حسنية أكادير سيستقبل يوم غد السبت فريق الرجاء الرياضي بمركب أدرار بمدينة أكادير إبتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال .