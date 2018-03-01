انطلاق أشغال أوراش المدراء التقنيين التابعيين للاتحادات الكروية الإفريقية ﻿

انطلقت أشغال أوراش المدراء التقنيين التابعيين للاتحادات الكروية الإفريقية، صباح اليوم الجمعة ، بمدينة الرباط، تحت إشراف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة

" شوف سبور"

انطلقت أشغال أوراش المدراء التقنيين التابعيين للاتحادات الكروية الإفريقية، صباح اليوم الجمعة ، بمدينة الرباط، تحت إشراف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للجامعة، أن أشغال هذه الأوراش، يشرف عليها كل من كالوشا بواليا نائب الكاتب العام للاتحاد الإفريقي في المجال التقني، انطوني بافو، نائب الكاتب العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المجال التقني المسؤول عن تطوير الكرة والمسابقات، ودومنيك نيوزيما، نائب المدير التقني للكاف، وجون ميشيل بينيزي المستشار التقني لرئيس "الكاف"، جون ماغي كونس المسؤول الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبلحسن معلوش، وناصر لاركيط، عضوا اللجنة التقنية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسيتم خلال هذه الأشغال التي ستمتد إلى يوم الاثنين 12 مارس 2018 مناقشة الهيكلة الجديدة لتكوين المدربين، وتطوير كرة القدم النسوية، وكرة القدم الخاصة بالشبان.