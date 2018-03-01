صادم...انتحار عشرينية بواسطة سم الفئران بالقنيطرة ﻿

شوف تيفي
اهتزت ليلة أمس مدينة القنيطرة على خبر انتحار شابة بعد أن شربت أحد السموم التي أودت بحياتها.
وعلمت "شوف تيفي" أن فتاة عشرينية تقطن بمنطقة الساكنية بحي "الوفاء" 1 وتعمل بشركات تركيب أسلاك السيارات "الكابلاج" بمدينة القنيطرة قامت بشرب سم الفئران حيث قاموا بنقلها لقسم المستعجلات بمستشفى "الإدريسي" لتفارق الحياة صباح اليوم بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذها .
ويشار إلى أن المدينة عرفت مؤخرا عدة حالات للانتحار في صفوف الشباب خاصة الفتيات اللواتي يعملن بشركة "الكابلاج" ولازالت أسباب الإنتحار مجهولة لحدود الساعة.