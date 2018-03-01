صادم...انتحار عشرينية بواسطة سم الفئران بالقنيطرة ﻿

اهتزت ليلة أمس مدينة القنيطرة على خبر انتحار شابة بعد أن شربت أحد السموم التي أودت بحياتها.

شوف تيفي

اهتزت ليلة أمس مدينة القنيطرة على خبر انتحار شابة بعد أن شربت أحد السموم التي أودت بحياتها.

وعلمت "شوف تيفي" أن فتاة عشرينية تقطن بمنطقة الساكنية بحي "الوفاء" 1 وتعمل بشركات تركيب أسلاك السيارات "الكابلاج" بمدينة القنيطرة قامت بشرب سم الفئران حيث قاموا بنقلها لقسم المستعجلات بمستشفى "الإدريسي" لتفارق الحياة صباح اليوم بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذها .

ويشار إلى أن المدينة عرفت مؤخرا عدة حالات للانتحار في صفوف الشباب خاصة الفتيات اللواتي يعملن بشركة "الكابلاج" ولازالت أسباب الإنتحار مجهولة لحدود الساعة.