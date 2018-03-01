بعدما خْــلص اللعابة فشهر واحد..حسبان حاضر في تداريب الرجاء قبل مباراة القمة مع حسنية أكادير ﻿

عرفت الحصة التدريبية التي خاضها فريق الرجاء البيضاوي، صباح اليوم الجمعة ، استعدادا لمواجهة حسنية أكادير برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية، حضور رئيس الفريق سعيد حسبان، بعدما صرف للاعبيه راتب

"شوف سبور"

عرفت الحصة التدريبية التي خاضها فريق الرجاء البيضاوي، صباح اليوم الجمعة ، استعدادا لمواجهة حسنية أكادير برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية، حضور رئيس الفريق سعيد حسبان، بعدما صرف للاعبيه راتب شهر واحد فقط.

وكان لاعبو فريق الرجاء الرياضي، يرغبون في عقد ندوة صحفية، خلال الأيام المقبلة، بسبب عدم صرف المستحقات المالية العالقة لدى سعيد حسبان، من أجل التوضيح للجماهير الرجاوية السبب وراء قيامهم بالإضراب عن التداريب من أجل الضغط على الرئيس بصرف مستحقاتهم المالية، خصوصا أنهم يسعون للمنافسة على اللقب هذا الموسم.