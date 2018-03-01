سكوب..هذا ما قاله محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول بعد السماح للمجرد بالسفر إلى المغرب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب جدا من ''جون مارك ديسكوب'' المحامي الجديد للفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، أن المحامي عبر عن غضبه الشديد بسبب السماح للمجرد بالسفر إلى المغرب، بالرغم من أن جميع الأدلة تؤكد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب جدا من "جون مارك ديسكوب" المحامي الجديد للفتاة الفرنسية "لورا بريول"، أن المحامي عبر عن غضبه الشديد بسبب السماح للمجرد بالسفر إلى المغرب، بالرغم من أن جميع الأدلة تؤكد تورطه في الاعتداء ومحاولة اغتصاب موكلته.

وأوضح المصدر ذاته أن المحامي المذكور، قال إن على القضاء الفرنسي تحمل مسؤوليته في السماح للمجرد بمغادرة التراب الفرنسي، مشيرا إلى أن المجرد له سوابق في محاولة الاغتصاب وأيضا الفرار، وبالتالي فالسماح له يبقى أمرا غير مقبول.

وأكد ذات المصدر أن المحامي الجديد لـ "لورا بريول"، سيحاول استغلال سفر سعد المجرد لصالح موكلته من خلال إجراء خبرة طبية تؤكد احتمال فقدانها لإحدى كليتها بسبب مضاعفات معاناتها النفسية، مبرزا في الوقت نفسه بأنه سيعمل رفقة "أولغا" والدة لورا بريول إلى اللجوء لمجموعة من الجمعيات الحقوقية الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة، من أجل الضغط على القضاء الفرنسي لإحالة الملف على محكمة الجنايات بدل محكمة الجنح.