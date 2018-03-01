انفـــراد..حسبان خلص اللعابة ديال الرجاء فشهر واحد ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن لاعبو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم قد توصلوا براتب شهري واحد من طرف مسوؤلي الفريق الأخضر.

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور" أن لاعبو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم قد توصلوا براتب شهري واحد من طرف مسوؤلي الفريق الأخضر.

وأضافت نفس المصادر،أن رئيس الفريق الأخضر سعيد حسبان، صرف راتب شهري واحد، من أجل ثني اللاعبين عن القيام بالإضراب، حيث كان لاعبو الرجاء قد حملوا خلال المباراة السابقة أمام اف سي نواديبو شارات سوداء احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشونها وعدم توصلهم برواتبهم من مدة.

وسينتقل لاعبو الفريق الأخضر عبر الطائرة لمدنية أكادير، لمواجهة الحسنية ، يوم غد السبت ، لحساب الجولة 20 من البطولة الاحترافية، من أجل لتفادي إرهاق لاعبيه.

ويذكر أن لاعبو الرجاء لم يتوصلوا بمنح 14 مباراة ، وراتب 3 أشهر، ومنح التوقيع السنوية، علما أن حسبان وعدهم بصرفها دون أن يلتزم بوعده.