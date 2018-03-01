فضيحة تهز مارتيل..حضيو ولادكم: ''جباس'' غتاصب طفل يتيم عندو 10 سنوات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، أوقفت مساء أمس الخميس، شابا يعمل في ورشة لـ ''الجبس''، تورط في اغتصاب وهتك عرض طفل يتيم الأب يبلغ من العمر 10 سنوات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة مارتيل، أوقفت مساء أمس الخميس، شابا يعمل في ورشة لـ ''الجبس''، تورط في اغتصاب وهتك عرض طفل يتيم الأب يبلغ من العمر 10 سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن والدة الطفل، توصلت بمعلومات تفيد بأن ''الجباس'' البالغ من العمر 19 سنة والذي يقطن بجوار منزلها، يقوم باغتصاب ابنها بإحدى الغرف المتواجدة في سطح المنزل، وخلال فحصها لفلذة كبدها تأكد لها وجود إصابات بدبره، لتسارع إلى نقله إلى مستشفى سانية الرمل والتي منحتها شهادة طبية، تؤكد واقعة الاغتصاب.

وأكد ذات المصدر أن والدة الطفل، تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية، والتي أوقفت المعني بالأمر ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته غدا السبت، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان.