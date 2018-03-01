رسمــيا: لقجــع وأحيزون في لجنة واحدة ﻿

فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة وعبد السلام أحيزون رئيس جامعة ألعاب القوى لأول مرة في لجنة واحدة، هذا ما كشفته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس والتي جاء فيها أن اللجنة الوطنية لإعداد رياضيي

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فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة وعبد السلام أحيزون رئيس جامعة ألعاب القوى لأول مرة في لجنة واحدة، هذا ما كشفته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس والتي جاء فيها أن اللجنة الوطنية لإعداد رياضيي النخبة أضحت تضم في عضويتها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعبدالسلام أحيزون رئيس جامعة ألعاب القوى وعبد الجواد بلحاج رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة إلى جانب ناصر لارغيت المدير التقني الوطني وبدر فقير الكاتب العام لجامعة الفروسية وأيوب المنديلي المدير التقني لجامعة ألعاب القوى، فيما يترأس اللجنة رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة.