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عازب ينتحر شنقا لأسباب مجهولة بتيفلت

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 16:00 عازب ينتحر شنقا لأسباب مجهولة بتيفلت | حوادث و حقوق
عازب ينتحر شنقا لأسباب مجهولة بتيفلت
أقدم شاب عازب من مواليد 1981 على الإنتحار شنقا بمنزل عائلته الكائن بالمجموعة 3 بحي الرشاد بمدينة تيفلت، صباح يومه الجمعة.

شوف تيفي

 أقدم شاب عازب من مواليد 1981 على الإنتحار شنقا بمنزل عائلته الكائن بالمجموعة 3 بحي الرشاد بمدينة تيفلت، صباح يومه الجمعة.

 وحسب مصادر جهوية، فإن الهالك المسمى قيد حياته « محمد.ك » استغل خلو المنزل من عائلته ليقدم على فعلته المشينة حيث وضع حدا لحياته شنقا بواسطة حبل ربطه بضواية المنزل.

 وأَضافت المصادر ذاتها، أن المُنتحر، كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتناول أدوية مهدئة .

 هذا وفور علمهم بالواقعة، حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاة المدنية التي نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بتيفلت، بينما جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي تيفلت فاجعة ايت بويحيى الحجامة انتحار

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