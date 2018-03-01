انفراد: بودريقة /النيبت/فخر الدين و آخرون حاضرون في الجمع العام للوداد ﻿

كشف عضو مسؤول داخل إدارة نادي الوداد البيضاوي، يومه الجمعة، أن سعيد الناصيري رئيس الفريق الأحمر وجه الدعوة لمجموعة من النجوم القدامى لحضور الجمع العام لفريق الوداد الرياضي، من بينهم نور الدين

شـــوف تيفي:

كشف عضو مسؤول داخل إدارة نادي الوداد البيضاوي، يومه الجمعة، أن سعيد الناصيري رئيس الفريق الأحمر وجه الدعوة لمجموعة من النجوم القدامى لحضور الجمع العام لفريق الوداد الرياضي، من بينهم نور الدين النيبت ورشيد الداودي وفخر الدين رجحي.

وقال المصدر ذاته، إن الناصيري وجه الدعوة أيضا لبعض الرؤساء والمسيرين القدامى من أجل حضور الجمع الذي يعتبره الرئيس حسب المصدر ذاته عرسا لأسرة الوداد.

وفي السياق نفسه كشف مصدر "شوف تيفي" أن عبد الله بودريقة شقيق الرئيس السابق للرجاء، سيكون حاضرا في الجمع العام باعتباره منخرطا بالوداد