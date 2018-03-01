 بالفيديو..القصوري: ''الزلزال السياسي أفضل نتيجة للخطاب التاريخي لـ 9 مارس ولدستور 2011 '' ﻿
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بالفيديو..القصوري: ''الزلزال السياسي أفضل نتيجة للخطاب التاريخي لـ 9 مارس ولدستور 2011 ''

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 15:15 بالفيديو..القصوري: الزلزال السياسي أفضل نتيجة للخطاب التاريخي لـ 9 مارس ولدستور 2011 | بوليتيك
بالفيديو..القصوري: ''الزلزال السياسي أفضل نتيجة للخطاب التاريخي لـ 9 مارس ولدستور 2011 ''
أكد المحلل السياسي إدريس القصوري، أن الخطاب الملكي التاريخي لـ 9 مارس 2011، جاء في سياق وظروف إقليمية جد متوترة ، كانت لها تأثيرات كبيرة على البناء السياسي العربي، خصوصا ما يتعلق بالأنظمة السياسية

''شوف تيفي''

 

أكد المحلل السياسي إدريس القصوري، أن الخطاب الملكي التاريخي لـ 9 مارس 2011، جاء في سياق وظروف إقليمية جد متوترة ، كانت لها تأثيرات كبيرة على البناء السياسي العربي، خصوصا ما يتعلق بالأنظمة السياسية ووقوع تحولات سياسية في مجموعة من الدول ومن بينها المغرب التي تفاعلت بشكل إيجابي مع هذه التغييرات، وأعطت إشارات مهمة من خلال تغيير الدستور وتجديد معالمه وبنائه فكانت النتيجة دستور 2011.

وأوضح القصوري في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الجمعة 9 مارس 2018، أن نتيجة الخطاب كانت هي دستور 2011، الذي أعاد توزيع الصلاحيات في البناء السياسي المغربي بشكل فيه نوع من الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية وللشعارات التي رفعت في الساحة المغربية من طرف الشباب، خاصة ما يتعلق بالديمقراطية والحقوق والحريات ومحاربة الفساد، ومنح صلاحيات جديدة للحكومة، مشيرا إلى أن دستور 2011، جاء كذلك استجابة لمطالب الشارع المغربي في حدود ما هو مسموح به في النسق السياسي المغربي، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة، وتوثيق الدباجة الخاصة بحقوق الإنسان، والتنصيص على الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف القصوري أن الحكومة السابقة، قامت بعملها في تنزيل مقتضات الدستور الجديد وإخراج نصوصه للواقع، وهو ما تطلب وقتا طويلا ونقاشات لأن هناك قضايا اختلف بخصوصها الفرقاء السياسيون وهو ما تسبب في وقوع توترات أخرى ، ومن بينها ما وقع بالحسيمة، ليتم تفعيل أهم مقتضى في الدستور وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعد ''الزلزال السياسي'' أفضل نتيجة لتطبيق الدستور.

وأكد المحلل السياسي أن السنة الحالية وبعد الزلزال السياسي، عرفت تطبيق الدستور بشكل عملي من خلال تغيير العقلية وتحديث الإدارة التي أصبحت مهمتها الانتاج والعمل والقرب وخدمة الواطن، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين كيف ما كانوا من أعلى الدرجات، والدليل تقرير إدريس جطو الذي وضع حدا للإدارة البيروقراطية التقليدية التي كانت بمثابة عائق لتطوير الفضاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالمغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إدريس القصوري دستور 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة

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