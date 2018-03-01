فضيحة تهز بني ملال..شاب اغتاصب بنت خالتو عندها 8 سنين من الدبر+تفاصيل جد مؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، توصلت خلال الأسبوع الجاري، بشكاية من أسرة معززة بشهادة طبية، تؤكد تعرض طفلة للاغتصاب وهتك العرض من طرف ابن خالتها الشاب.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة بني ملال، توصلت خلال الأسبوع الجاري، بشكاية من أسرة معززة بشهادة طبية، تؤكد تعرض طفلة للاغتصاب وهتك العرض من طرف ابن خالتها الشاب.

وأوضح المصدر ذاته أن حالة الطفلة الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة، ولم تعد قادرة على الجلوس بشكل عادي وهو ما أثار شكوك أسرتها، وبعد محاصرتها بالأسئلة ، أكدت أن ابن خالتها القادم من البادية ، هو من مارس عليها الجنس لأربع مرات من خلال إدخال عضوه الذكري في دبرها.

وأضاف ذات المصدر أن الطفلة الضحية تبلغ من العمر 8 سنوات، في حين يبلغ ابن خالتها المشتبه فيه 19 سنة، مشيرا إلى أن هذا الأخير ما يزال حرا طليقا ولم يتم بعد اعتقاله.