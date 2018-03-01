خلافا لما راج.. ها علاش استمعت الفرقة الوطنية لصحافية أخرى في مجموعة بوعشرين ﻿

كذب مصدر أمني مطلع على قضية الصحفي توفيق بوعشرين ، ما تردد من اتهامات وادعاءات منسوبة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص إفادة إحدى المشتكيات في الملف، مؤكدا أنه لم يتم تحصيل إفادة

شـــوف تيفي:

كذب مصدر أمني مطلع على قضية الصحفي توفيق بوعشرين ، ما تردد من اتهامات وادعاءات منسوبة لضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص إفادة إحدى المشتكيات في الملف، مؤكدا أنه لم يتم تحصيل إفادة المدعوة (و) في إطار المادة الـ21 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول لضباط الشرطة القضائية تسجيل الشكايات و الوشايات و البحث فيها، و إنما تم الاستماع إليها بعدما استشهدت بها "خ ج' و أكدت بأنها قد كشفت لها عن معاناتها من الاستغلال الجنسي و أنها هي أيضا تعرضت للتحرش الجنسي من طرف مشغلها.

و أضاف مصدرنا ، لأنه نظرا لارتباط هذه الافادات واعتبارها بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون، فقد حرصت الضابظة القضائية على التحقق منها طبقا للمادة 18 من قانون المسطرة الجنائية

مؤكدا لأنه، بناء عليه تم الاستماع للمعنية بالأمر وأدلت بتصريحاتها كما أنها وقعت محضر أقوالها و دونت المحضر بتدوين هويتها و هي قرينة قانونية قوية بأن المعنية بالأمر هي صاحبة التصريح يقول ذات المصدر.

واستطرد ذات المصدر، بأن مصالح الأمن ممثلة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستعرض جميع الإجراءات المسطرية التي تفند هذه الادعاءات، وستحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة كل من يروج لإشاعات كيدية تمس بالاعتبار الشخصي للموظفين