الرجاء و الوداد يشاركان رسميا في البطولة العربية للأندية ﻿

سيشارك رسميا كل من الرجاء والوداد الرياضيين في البطولة العربية للأندية التي ستنطلق في غشت المقبل، بعدما راسل الاتحاد العربي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية من أجل إخبارها باختيار الفريقين

"شوف سبور"

سيشارك رسميا كل من الرجاء والوداد الرياضيين في البطولة العربية للأندية التي ستنطلق في غشت المقبل، بعدما راسل الاتحاد العربي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية من أجل إخبارها باختيار الفريقين البيضاويين.

وسيشارك الوداد والرجاء في هذه البطولة العربية، الى جانب كل من الأهلي والزمالك من مصر، ووفاق سطيف واتحاد العاصمة من الجزائر، والترجي والنجم الساحلي من تونس، والهلال والأهلي من السعودية، والسد والريان من قطر والهلال والمريخ من السودان، والفيصلي والوحدات من الأردن، والكويت والعربي من الكويت، والقوة الجوية والزوراء من العراق، والجيش والوحدة من سوريا، والجزيرة والعين من الإمارات.

ويذكر أن الاتحاد العربي حدد يومي 11و12 غشت المقبل موعدا لإجراء الدور الأول للبطولة العربية و 27و28 شتنبر للدور الثاني.