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حصري وصادم ...هذا هو سبب جريمة كاريان الرحامنة بالبيضاء البشعة واللي مات فيها لاعب كرة قدم والقضية فيها التحرش الجنسي

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 14:30 حصري وصادم ...هذا هو سبب جريمة كاريان الرحامنة بالبيضاء البشعة واللي مات فيها لاعب كرة قدم والقضية فيها التحرش الجنسي | حوادث و حقوق
حصري وصادم ...هذا هو سبب جريمة كاريان الرحامنة بالبيضاء البشعة واللي مات فيها لاعب كرة قدم والقضية فيها التحرش الجنسي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السبب المباشر وراء وقوع جريمة ''كاريان الرحامنة'' بالبيضاء، ليلة أمس الخميس، يعود إلى قيام ''الملتحي'' المتورط في هذا الفعل الإجرامي بالتحرش الجنسي واللفظي بالضحية الذي

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن السبب المباشر وراء وقوع جريمة "كاريان الرحامنة" بالبيضاء، ليلة أمس الخميس، يعود إلى قيام "الملتحي" المتورط في هذا الفعل الإجرامي بالتحرش الجنسي واللفظي بالضحية الذي رفض نعته بعبارة "زيزو".

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة، أن ثلاث شبان من بينهم القاتل، سخروا من الضحية، ونعتوه خلال مروره من أمامهم بعبارة "زيزو" بسبب الاشتباه في ميوله الجنسي، مبرزا بأن الضحية وبعد مغادرته مسجد الحي الذي أدى به صلاة العشاء، توجه صوب الشبان الثلاثة واستفسرهم عن الشخص الذي نعته بـ "زيزو"، ليكشف له الجاني بأنه صاحب هذا النعت في إطار المزاح فقط ، لتتطور الأمور بينهما إلى وقوع نقاش حاد، انتهى بسقوط الضحية جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء، بعد أن تلقى طعنات مميتة بواسطة سكين .

تجدر الإشارة إلى أن ولاية أمن الدار البيضاء، أكدت أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي أوقفت، مساء أمس الخميس، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني "توصلت "شوف تيفي" بنسخة من" أن المشتبه فيه كان قد دخل في عراك شخصي مع الهالك، البالغ من العمر 43 سنة والقاطن بنفس الحي السكني، وذلك بسبب خلافات لفظية بينهما سرعان ما تطورت إلى اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، نجم عنه وفاة الضحية.

وأضاف البلاغ أن ولاية أمن الدار البيضاء أكدت أنها احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ونفت وبشكل قاطع، الإشاعات التي زعمت بأن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية في مجال التطرف والإرهاب، وأكدت بأنها ساعة توقيفه لم تعاين عليه أية أعراض لها علاقة بوضعه النفسي أو العقلي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجريمة الرحامنة البيضاء الحي السكني الإرهاب النيابة العامة

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