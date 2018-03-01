 بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت واغادوغو.. بوركينافاسو تشيد بالتعاون المغربي و بتضامن الملك بعد هذه الأفعال الشنيعة ﻿
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بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت واغادوغو.. بوركينافاسو تشيد بالتعاون المغربي و بتضامن الملك بعد هذه الأفعال الشنيعة

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 14:09 بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت واغادوغو.. بوركينافاسو تشيد بالتعاون المغربي و بتضامن الملك بعد هذه الأفعال الشنيعة | بوليتيك
بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت واغادوغو.. بوركينافاسو تشيد بالتعاون المغربي و بتضامن الملك بعد هذه الأفعال الشنيعة
أكد سفير المغرب في وغادوغو، فرحات بوعزة، أن السلطات العليا البوركينابية أعربت عن شكرها للمغرب على تضامن المغرب معها إثر الهجوم المزدوج الذي ضرب العاصمة وغادوغو مؤخرا وخلف العديد من الضحايا.

شـــوف تيفي:

أكد سفير المغرب في وغادوغو، فرحات بوعزة، أن السلطات العليا البوركينابية أعربت عن شكرها للمغرب على تضامن المغرب معها إثر الهجوم المزدوج الذي ضرب العاصمة وغادوغو مؤخرا وخلف العديد من الضحايا.

وقتل ثمانية من قوات الأمن البوركينابية في وغادوغو يوم الجمعة المنصرم فيما أصيب 12 بجروح بالغة، بحسب حصيلة رسمية في اعتداء استهدف مقر قيادة جيش بوركينا فاسو بواغادوغو والسفارة الفرنسية.

وقال فرحات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "السلطات العليا البوركينابية التي اتصلت بها غداة هذه الأحداث توجهت بالشكر للمغرب" على تضامنه ودعمه معها في هذه الظروف العصيبة، مبرزة برقية التعزية والتضامن التي بعثها الملك محمد السادس إلى الرئيس البوركينابي، روك مارك كريستيان كابوري، إثر هذه الهجمات الإرهابية الشنيعة، والتي أعرب فيها جلالته للرئيس كريستيان كابوري، ومن خلاله لأسر الضحايا الأبرياء ومجموع الشعب البوركينابي الشقيق، عن أحر التعازي وصادق المتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

كما أعرب الملك، باسم الشعب المغربي وباسمه الخاص، للرئيس البوركينابي عن إدانته الشديدة لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة، مؤكدا للسيد كريستيان كابوري التضامن والدعم المطلق لجلالته في مواجهة هذا الفعل الإجرامي الذي يتوخى المساس بأمن واستقرار هذا البلد الشقيق ومنطقة الساحل الصحراء برمتها. من جهة أخرى، أبرز السيد فرحات أنه، وعلى غرار باقي التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في وغادوغو، لم تتفاجأ سفارة المغرب بهذه الهجمات الإرهابية.

وأشار إلى أنه منذ انتفاضة أكتوبر 2014، شكلت بوركينافاسو بشكل مستمر هدقا للهجمات، ليس فقط على مستوى العاصمة وغادوغو، وإنما على مستوى شمال البلاد أيضا حيث كان هدفا في مرات متعددة لعمليات خلفت العديد من الضحايا.

وأبرز أن "ما كان مفاجئا هو في الهجمات الأخيرة هو الاماكن المستهدفة والتوقيت والطريقة المنتهجة".

‫شوف تيفي

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