أسعار الأورو طالعة اليوم وها شحال داير ﻿

عرفت أسعار الأورو يومه الجمعة ارتفاعا ملحوظا قارب 12 درهما، إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الجمعة 9 مارس 2018، وذلك حسب بنك المغرب :

شــوف تيفي:

عرفت أسعار الأورو يومه الجمعة ارتفاعا ملحوظا قارب 12 درهما، إليكم أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الجمعة 9 مارس 2018، وذلك حسب بنك المغرب :

1 أورو 10.7286 11.8580

1 دولار أمريكي 8،71960 9،63740

1 دولار كندي 6.77250 7.48540

1 جنيه استرليني 12،0470 13،3150

100 كرونة دنماركية 144.050 159.210

100 كرونة نرويجية 111.710 123.470

100 كرونة سويدية 105،620 116،740

1 فرنك سويسري 9،15440 10،1180

100 ين ياباني 8،17060 9،03060

1 دينار كويتي 29،0260 32،0820

1 ريال سعودي 2،32500 2،56980

1 درهم إماراتي 2،37400 2،62380

1 دينار بحريني 23.1290 25.5630

1 جنيه جبل طارق 12،0370 13،3050

1 ريال عماني 22،6480 25،0320

1 ريال قطري 2،39490 2،64690