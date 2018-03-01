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رسميا.. هاكيفاش شدو الملتحي اللي قتل ولد جيرانهم فكاريان الرحامنة فكازا و هذه حقيقة تورطه في أعمال إرهابية

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 13:38 رسميا.. هاكيفاش شدو الملتحي اللي قتل ولد جيرانهم فكاريان الرحامنة فكازا و هذه حقيقة تورطه في أعمال إرهابية | حوادث و حقوق
رسميا.. هاكيفاش شدو الملتحي اللي قتل ولد جيرانهم فكاريان الرحامنة فكازا و هذه حقيقة تورطه في أعمال إرهابية
أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء، أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي أوقفت، مساء أمس الخميس، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض.

شـــوف تيفي:

 

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء، أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي البرنوصي أوقفت، مساء أمس الخميس، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني "توصلت "شوف تيفي" بنسخة من" أن المشتبه فيه كان قد دخل في عراك شخصي مع الهالك، البالغ من العمر 43 سنة والقاطن بنفس الحي السكني، وذلك بسبب خلافات لفظية بينهما سرعان ما تطورت إلى اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، نجم عنه وفاة الضحية.

وأضاف البلاغ أن ولاية أمن الدار البيضاء إذ تؤكد أنها احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فإنها تنفي في المقابل، وبشكل قاطع، الإشاعات التي زعمت بأن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية في مجال التطرف والإرهاب، كما تؤكد بأنها ساعة توقيفه لم تعاين عليه أية أعراض لها علاقة بوضعه النفسي أو العقلي

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الشرطة القضائية

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