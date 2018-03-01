ســكوب | من جديد.. لمجرد وبريول أمام الخبرة الطبية في هذا التاريخ ومحامي خطير دخل على القضية+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سعد المجرد والفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي تتهمه بتعنيفها واغتصابها، سيخضعان للفحص الطبي يوم الاثنين 9 أبريل 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سعد المجرد والفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' والتي تتهمه بتعنيفها واغتصابها، سيخضعان للفحص الطبي يوم الاثنين 9 أبريل 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح المصدر ذاته أن محاميا جديدا، تكلف بملف الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' ويتعلق الأمر بالمحامي''جون مارك ديسكوب'' '' jean marc duscoubs''، والذي تقدم بإجراء الخبرة الطبية لكل من المجرد وأيضا لموكلته التي من المحتمل أن تفقد ''كليتها''.

وأضاف ذات المصدر أن الحالة الصحية لـ ''لورا بريول'' ، تدهورت في الآونة الأخيرة، وقامت ببعض الفحوصات التي أكدت اقتراب فقدانها لإحدى كليتها، مشيرا إلى أن المحامي طلب إجراء الخبرة الطبية إن كانت كلية لورا مريضة بسبب تعرضها للعنف على يد المجرد أو بسبب معاناته النفسية.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' كذلك أن المحامي الجديد لـ ''لورا بريول''، يعتبر من بين أهم المحامين المعروفين بباريس.