 في تدوينة مُثيرة.. نعيمة الحروري إحدى المشتكيات ببوعشرين تخاطب اليازغي..''استمع أيضا للضحايا قبل أن تُساند مدير أخبار اليوم'' ﻿
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الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

في تدوينة مُثيرة.. نعيمة الحروري إحدى المشتكيات ببوعشرين تخاطب اليازغي..''استمع أيضا للضحايا قبل أن تُساند مدير أخبار اليوم''

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 12:59 في تدوينة مُثيرة.. نعيمة الحروري إحدى المشتكيات ببوعشرين تخاطب اليازغي..استمع أيضا للضحايا قبل أن تُساند مدير أخبار اليوم | مجتمع
في تدوينة مُثيرة.. نعيمة الحروري إحدى المشتكيات ببوعشرين تخاطب اليازغي..''استمع أيضا للضحايا قبل أن تُساند مدير أخبار اليوم''
بعد خرجة محمد اليازغي الكاتب الأول الأسبق لحزب الإتحاد الإشتراكي، التي ساند فيها توفيق بوعشرين المعتقل على خلفية فضائح جنسية مدوية لا علاقة لها بمجال الصحافة والنشر، كتبت نعيمة الحروري، إحدى

شـــوف تيفي:

 

بعد خرجة محمد اليازغي الكاتب الأول الأسبق لحزب الإتحاد الإشتراكي، التي ساند فيها توفيق بوعشرين المعتقل على خلفية فضائح جنسية مدوية لا علاقة لها بمجال الصحافة والنشر، كتبت نعيمة الحروري، إحدى المشتكيات بمدير نشر يومية ''أخبار اليوم'' وموقعي ''اليوم 24'' و''سلطانة''، تدوينة على حسابها الفايسبوكي يومه الجمعة، دعت فيها محمد اليازغي إلى الإستماع للضحايا والوقوف، كما هو معهود، بجانب المتضررين والمتضررات وليس ضدهم، لاستجلاء معالم الحقيقة في هذه القضية

 

وجاء في تدوينة نعيمة الحروري بالحرف:'' السيد محمد اليازغي المحترم..

بعد التحية... اطلعت على تصريحاتكم بخصوص محاكمة بوعشرين وأدعوكم بصفتي مشتكية إلى الإستماع للضحايا حتى تكون الصورة واضحة أمامكم

لقد عهدنا فيكم الوقوف بجانب المتضررين والمتضررات وليس ضدهم ونحن رهن تصرفكم لأية توضيحات..''

 

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين نعيمة الحروري اليازغي

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