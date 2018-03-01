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بلاتر:المغرب في الصدارة لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 12:23 بلاتر:المغرب في الصدارة لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
بلاتر:المغرب في الصدارة لاحتضان كأس العالم 2026
يواصل جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، دفاعه عن الملف المغربي لاحتضان منافسات كأس العالم 2026 مؤكدا أنه يستحق الفوز بشرف تنظيمه رغم الحظوظ الوفيرة التي يمتلكها الملف المشترك،

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يواصل جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، دفاعه عن الملف المغربي لاحتضان منافسات كأس العالم 2026 مؤكدا أنه يستحق الفوز بشرف تنظيمه رغم الحظوظ الوفيرة التي يمتلكها الملف المشترك، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال بلاتر الموقوف عن مزاولة نشاطه الرياضي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية نشرته يوم أمس الخميس، إنه يشعر بأن الدول الثلاث الكبرى تعاني من القلق في الوقت الحالي بسبب الملف المغربي المتكامل.

وتابع قائلا :"كرئيس لفيفا سابق، فإني أنظر للوائح وأجد أننا قلنا إذا كان بإمكان بلد ما استضافة البطولة بمفرده، فليقم بذلك. المغرب ستكون الآن في مركز الصدارة".

ومن جهة أخرى انتقد بلاتر مشاركة 48 منتخبا في كأس العالم، حيث تتكون مرحلة المجموعات من 16 مجموعة تضم كل منها ثلاثة منتخبات.

 

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