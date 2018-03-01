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مثير.. رئيس هذه الدولة يأمر بسجن مدرب كرة قدم وها شنو دار ليه

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 11:58 مثير.. رئيس هذه الدولة يأمر بسجن مدرب كرة قدم وها شنو دار ليه | منوعات
مثير.. رئيس هذه الدولة يأمر بسجن مدرب كرة قدم وها شنو دار ليه
كشفت تقارير إعلامية، أن رئيس بورندي بيير نكورونزيزا، أمر بإيداع مسؤولَين في السجن من بينهم مدرب كرة قدم ، بعد مباراة استعراضية في كرة القدم جرت أطوارها بإحدى مقاطعات البلاد، بسبب تدخلات خشنة اتجاه

" شوف سبور"

 

كشفت تقارير إعلامية، أن رئيس بورندي بيير نكورونزيزا، أمر بإيداع مسؤولَين في السجن من بينهم مدرب كرة قدم ، بعد مباراة استعراضية في كرة القدم جرت أطوارها بإحدى مقاطعات البلاد، بسبب تدخلات خشنة اتجاه الرئيس.

وحسب ذات المصادر، فإن المباراة أجريت في الثالث من شهر فبراير الماضي، بمقاطعة كيرومبا جنوب البلاد، وشارك رئيس بورندي مع فريق هاليلويا ضد فريق كيرومبا، مؤكدة أن مسؤولي بلدية كيرومبا، سيرياك نكيزاباهيزي وميشال موتاما قاما بِتدعيم صفوف فريقهما بِلاعبين لاجئين من الكونغو، لِمواجهة الفريق هاليلويا الذي لعب الرئيس في صفوفه.

وأفادت ذات المصادر،أن اللاعبين تدخلوا بعنف ضد الرئيس خلال المباراة، أسقطوه أرضا في الكثير من المرات ما أثار غضب الرئيس البوروندي الذي تعرض لحرج شديد.

وتم بالفعل إيقاف المسؤولين المذكورين ووجهت لهما تهمة "تدبير مؤامرة ضد رئيس البلاد"، حيث تم إيداعهما السجن يوم الخميس الماضي

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب بيير نكورونزيزا

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