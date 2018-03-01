ردا على جدل إضافة 3 محاضر جديدة لملف بوعشرين.. مصدر قضائي يؤكد أن المشتكيات الثلاثة كن خارج أرض الوطن والإستماع إليهن جاء في إطار قانوني بعد عودتهن إلى المغرب ﻿

في سياق الجدل القانوني والمسطري الذي أثاره محامو هيأة الدفاع عن توفيق بوعشرين في جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها أمس الخميس داخل القاعة 7 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،

شـــوف تيفي:

في سياق الجدل القانوني والمسطري الذي أثاره محامو هيأة الدفاع عن توفيق بوعشرين في جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها أمس الخميس داخل القاعة 7 بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بخصوص إضافة محاضر جديدة لثلاثة مشتكيات لملف المتابعة الجنائية لمدير نشر يومية أخبار اليوم وموقعي "اليوم 24" و"سلطانة"، أوضحت مصادر قضائية لـ "شوف تيفي"، أن عملية إلحاق هذه المحاضر بملف متابعة توفيق بوعشرين، لا تشوبها أية شائبة قانونية أو مسطرية، موضحة في هذا الصدد، أن المشتكيات الثلاثة "ص" و "و" و "ك"، كن خارج أرض الوطن خلال فترات الإستماع للضحايا المفترضات وإحالة ملف القضية على غرفة الجنايات، وأن دخولهن للمغرب، أي المشتكيات الثلاثة الجديدات في هذه القضية، تم قبل أيام فقط، وتم الإستماع إليهن بناء على تعليمات النيابة العامة وإعداد المحاضر المرتبطة بحيثيات ما صرحن به لدى الضابطة القضائية، قبل إرسالها لتنضاف إلى المحاضر الأخرى المتعلقة بتصريحات باقي المشتكيات.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" أن المشتكيات الثلاثة ظهرن في فيديوهات مسجلة لتوفيق بوعشرين، مبرزة أن الأمور جرت بكيفية قانونية في إطار سريان أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت أولى جلساتها يوم أمس الخميس.