عاجل.. انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، أشغال محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وسط غياب أسر المعتقلين وخاصة أسرة ناصر الزفزافي.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، أشغال محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وسط غياب أسر المعتقلين وخاصة أسرة ناصر الزفزافي.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن النقيب عبد الرحيم الجامعي، يغيب بدوره عن أشغال الجلسة التي تمر في جو عادي، مشيرا في الوقت نفسه أن ثلاثة معتقلين تغيبوا عن الجلسة بسبب حالتهم الصحية.

وأكد الموفد أن القاضي علي الطرشي، يستمع في هذه اللحظات إلى المعتقل "بدر الدين بولحجل" والذي ستتم مواجهته بالعديد من الفيديوهات.