مُثـــير.. عائلة بوعشرين تتحرك لشراء صمت الضحايا وهذا ما قامت به ﻿

في تطور لافت لمجريات الأحداث المصاحبة لقضية توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم وموقعي ''اليوم 24'' و''سلطانة''، توصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات تفيد أن أخ هذا الأخير قد قام بربط الإتصال بالمسماة ''أ.ح''، إحدى

شـــوف تيفي:

في تطور لافت لمجريات الأحداث المصاحبة لقضية توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم وموقعي "اليوم 24" و"سلطانة"، توصلت "شوف تيفي" بمعطيات تفيد أن أخ هذا الأخير قد قام بربط الإتصال بالمسماة "أ.ح"، إحدى الضحايا المشتكيات ببوعشرين، كما اتصل في نفس الوقت بوالدتها، أملا في إبرام صلح مع عائلة المشتكية، التي ظهرت في إحدى الأشرطة المصورة وهي تمارس الجنس مع توفيق بوعشرين .

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن والدة المشتكية ببوعشرين، رفضت بشكل قاطع مسألة الصلح الذي سعى إليه أخ المعني بالأمر بعيدا عن أعين المحامي زيان وهيأة الدفاع، وذلك بالنظر لحجم المأساة النفسية والمعنوية الكبيرة التي لحقت بالأسرة جراء هذه القضية التي تعد بالكشف عن مزيد من المفاجأت.

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