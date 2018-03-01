نجم الوداد جاهز لمواجهة المغرب التطواني ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن أمين تيغزوي مهاجم الوداد الرياضي، جاهز للمشاركة في مباراة الوداد ضد المغرب التطواني يوم الأحد المقبل برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية.

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور" أن أمين تيغزوي مهاجم الوداد الرياضي، جاهز للمشاركة في مباراة الوداد ضد المغرب التطواني يوم الأحد المقبل برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية.

وأضافت نفس المصادر، أن الفحوصات التي خضع لها يوم أمس الخميس، أثبتت عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد ويليامس فيل الإيفواري يوم الأربعاء الماضي، برسم ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا، والتي اضطرته إلى المطالبة بتغييره في الشوط الثاني.

ويذكر أن الوداد الرياضي كان قد فاز على ويليامس الإيفواري بسبعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء،يوم الأربعاء الماضي.