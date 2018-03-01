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لقجع يوجه رسالة قوية لمنخرطي الرجاء قبل الجمع العام الاستثنائي...وجدو رئيس ومكتب مسير جديد

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 09:07 لقجع يوجه رسالة قوية لمنخرطي الرجاء قبل الجمع العام الاستثنائي...وجدو رئيس ومكتب مسير جديد | سبور
لقجع يوجه رسالة قوية لمنخرطي الرجاء قبل الجمع العام الاستثنائي...وجدو رئيس ومكتب مسير جديد
كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أخبر رشيد البوصيري بأن كافة المنخرطين المسجلين في موسم 2016 /2017، بامكانهم حضور الجمع العام

شوف سبور : رشيد محمودب

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أخبر رشيد البوصيري بأن كافة المنخرطين المسجلين في موسم 2016 /2017، بامكانهم حضور الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه في 31 من شهر مارس الجاري.

وأفادت ذات المصادر، أن لقجع أكد للبوصيري أن الجمع العام الاستثنائي سيكون تكلمة لأشغال الجمع العام الاستثنائي ليوم 12 يناير، ويحق لكافة المنخرطين المشاركة والتصويت على الرئيس والمكتب الجديد لفريق الرجاء.

وارتباطا بالموضوع فقد سمح رئيس الجامعة للبوصيري بنقل رسالته لباقي المنخرطين قائلا : '' قولهم يوجدو رئيس ومكتب مسير جديد''.

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شوف سبور المغرب الرجاء رشيد البوصيري فوزي لقجع

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