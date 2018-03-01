مفاجأة الموسم.. نيمار يرفض ريال مدريد ويعود إلى برشلونة ﻿

كشف تقارير إعلامية أن اللاعب نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان يطالب بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة في موسم 2019 وليس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

كشف تقارير إعلامية أن اللاعب نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان يطالب بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة في موسم 2019 وليس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ''موندو ديبورتيفو'' الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي عبر عن رغبته لمسؤولي البلوغرانا ، في العودة وحمل قميص فريقه السابق، مشيرة إلى أنه يفتقد زملائه السابقين ويعترف بأنه كان عنيدا حين حاول الخروج من ظل ليونيل ميسي نجم الكرة الأرجنتينية.

وحسب ذات المصادر، فان رحيله عن باريس لم يعد مجرد تفكير، موضحة أنه في الفترة الحالية يستحيل عليه التعاقد مع الريال ولن تكون وجهته المقبلة الا لصالح برشلونة.

الصحيفة أكدت كذلك أن مطلب نيمار بالعودة لبرشلونة كان قبل توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، وقبل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأجرى على إثرها جراحة بالقدم.

ومعلوم أن نيمار قد رحل عن برشلونة في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان مقابل 22 مليون يورو، راغبًا في خوض تحدِ جديد، لكن يبدو أن مشروع فريق العاصمة لم يقنع اللاعب بعد، بحسب تقرير الصحيفة الإسبانية.