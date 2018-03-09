بالصور.. الحزن يخيم على مدينة فلورنسا ﻿

ودع حوالي 7000 مناصر لفريق فيورونتينا، اليوم الخميس، قائد فريقهم دافيدي أستوري بمدينة فلورنسيا بعدما فارق الحياة يوم الأحد الماضي، في غرفته بأحد فنادق المدينة الإيطالية.

'' شوف سبور''

ودع حوالي 7000 مناصر لفريق فيورونتينا، اليوم الخميس، قائد فريقهم دافيدي أستوري بمدينة فلورنسيا بعدما فارق الحياة يوم الأحد الماضي، في غرفته بأحد فنادق المدينة الإيطالية.

وعرف الموكب الجنائزي حضور معظم اللاعبين الممارسين في الدوري الإيطالي إضافة إلى الجماهير المساندة للفريق لمساندة عائلته وأقاربه.



وأفاد رئيس النيابة أنطونيو دي نيكولو، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام المحلية أن اللاعب فارق الحياة بسبب سكتة قلبية جاءت نتيجة لأسباب طبيعية.



ووجد أستوري متوفيا في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه فريقه فيورنتينا الذي كان يستعد لملاقاة أودينيزي في الدوري الإيطالي، حيث غاب عن وجبة الإفطار مع زملائه.