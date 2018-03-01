مثير..منتخبون كبار مهددون بالســجن ﻿

كشف قضاة يشتغلون في المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، خلال اجتماعات مفتوحة عقدوها أخيرا مع رؤساء جماعات محلية ومجالس إقليمية بحضور كبار مسؤولي وزارة الداخلية عن تورط رؤساء جماعات في

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كشف قضاة يشتغلون في المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، خلال اجتماعات مفتوحة عقدوها أخيرا مع رؤساء جماعات محلية ومجالس إقليمية بحضور كبار مسؤولي وزارة الداخلية عن تورط رؤساء جماعات في عمليات ''بيع وشراء'' أثناء إبرام العديد من الصفقات، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها الصادر غد الجمعة.

وحذر قضاة مجلس جطو رؤساء عدد من الجماعات الترابية بعدما اكتشفوا أثناء جولاتهم المكوكية في مختلف المجالس المنتخبة، أن غموضا كبيرا يكتنف طريقة إبرام وتفويت الصفقات العمومية، خصوصا تلك التي تكون ممولة من قبل صندوق التجهيز الجماعي، أو من عائدات الملايين المخصصة لما يسمى برنامج التأهيل الحضري، الذي يسيل لعاب رؤساء مجالس ومهندسين وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولات، حسب ذات المصادر.

و على قول مصدر مطلع من داخل المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة،مشيرا إلى أنه إذا ما تم تطبيق القانون،دون تكييف فإن السجون ستكتظ بالعديد من رؤساء الجماعات و الموظفين في أقسام الجبايات و الصفقات العمومية التي حولت فقراء إلى أغنياء على حد قوله.