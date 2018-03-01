هادشي بزاف.. سبعيني يهتك عرض طفلة وها أشنو وقع ليه ﻿

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة الثلاثاء الماضي، سبعينيا وحكمت عليه بست سنوات سجنا، بعد متابعته بجناية هتك عرض طفلة قاصرة باستعمال العنف، حسب ما أوردته يومية ''الصباح'' ليوم غد

شوف تيفي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة الثلاثاء الماضي، سبعينيا وحكمت عليه بست سنوات سجنا، بعد متابعته بجناية هتك عرض طفلة قاصرة باستعمال العنف، حسب ما أوردته يومية ''الصباح'' ليوم غد الجمعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الأول من فبراير الماضي، حين توصل مركز الدرك الملكي باشتوكة بمكالمة هاتفية من السلطات المحلية بقيادة سيدي علي بن حمدوش، مفادها أن مجموعة من الأشخاص يحاصرون رجلا في سن متقدم بتجزئة حديثة الإنجاز، بعد ضبطه مع طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات وتقطن بالدوار نفسه، وكانت شوف تيفي سباقة إلى نشر خبر اعتقاله أواسط الشهر الماضي بتاريخ 24 فبراير 2018.