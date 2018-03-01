باي باي ''الحريك''.. أوربا تتحرك وتقفل أبوابها وترحل المهاجرين غير المؤهلين إلى أوطانهم ﻿

يسعى الاتحاد الأوروبي لوضع خطط جديدة لمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئه، في الوقت الذي مازالت فيه دول الاتحاد لا تزال منقسمة بشدة بشأن كيفية تقاسم المسؤولية عمن يحق لهم البقاء ضمن أراضي الاتحاد.

شوف تيفي

يسعى الاتحاد الأوروبي لوضع خطط جديدة لمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئه، في الوقت الذي مازالت فيه دول الاتحاد لا تزال منقسمة بشدة بشأن كيفية تقاسم المسؤولية عمن يحق لهم البقاء ضمن أراضي الاتحاد.

وناقش وزراء الداخلية بالاتحاد اليوم الخميس، خطوات لتعزيز الحدود الخارجية للكتلة، حيث تسعى ألمانيا والنمسا لفرض التحقق من الهوية والتحكم بشكل أفضل في حركة المهاجرين داخل منطقة التنقل دون جوازات السفر في أوروبا.

من جانبه، أثار وزير الداخلية النمساوي، هربرت كيكل، إمكانية احتجاز طالبي اللجوء بطريقة مركزة في مكان واحد، للسماح للسلطات بمحاولة تسريع إجراءات تقديم الطلبات، كما يمكنها أن تمنع المهاجرين من الانتقال، وفي الوقت نفسه، تنظر المفوضية الأوروبية في سبل ضمان عودة المهاجرين غير المؤهلين إلى أوطانهم بسرعة، حيث لم يتم إعادة سوى نصف الذين تم رفض دخولهم.