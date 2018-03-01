خاص..اليازغي يؤسس حزبا جديدا ويجر معه أعضاء من الاتحاد الاشتراكي ﻿

يسابق عدد من القيادات الوقت من أجل عقد المؤتمر التأسيسي لحزب ''البديل التقدمي'' الجديد الذي يقوده علي اليازغي، نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي السابق محمد اليازغي.

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يسابق عدد من القيادات الوقت من أجل عقد المؤتمر التأسيسي لحزب ''البديل التقدمي'' الجديد الذي يقوده علي اليازغي، نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي السابق محمد اليازغي.

وأفاد مصدر مطلع أن عددا من الأعضاء في حزب الاتحاد الاشتراكي سيلتحقون بحزب اليازغي الجديد، حيث من المنتظر أن يكون علي اليازغي أصغر زعيم سياسي في المغرب.

وتعقد اللجان التحضيرية حسب المصدر ذاته عددا من اللقاءات بمختلف المدن، حيث من المنتظر أن تكون مدينة فاس مسرحا لهذه الولادة الجديدة لهذا الحزب، الذي سيضم عددا من الشباب في صفوفه.