 بالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في شاحنة بطنجة كانت في اتجاه إسبانيا ﻿
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بالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في شاحنة بطنجة كانت في اتجاه إسبانيا

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 02:19 بالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في شاحنة بطنجة كانت في اتجاه إسبانيا | مجتمع
بالصور..شوفو شحال ديال الحشيش لقاو في شاحنة بطنجة كانت في اتجاه إسبانيا
تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء يومه الخميس في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف المدعو ( ق . ج ) من مواليد 1987 بطنجة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء يومه الخميس في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف المدعو ( ق . ج ) من مواليد 1987 بطنجة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فالمعني بالأمر تم توقيفه بعد اخضاع الشاحنة التي كان يتولى سياقتها في اتجاه إسبانيا و المحملة بفاكهة الأفوكا لتفتيش دقيق عبر جهاز السكانير أسفر عن ضبط وحجز 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا وجدت مخبأة بعناية داخل الهيكل الخاص بالمقطورة.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه من طرف المصلحة المذكورة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة الحراسة النظرية الشيرا

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