 مثير... اختفاء 10 مليار أورو من حسابات مصرفية لمعمر القذافي ﻿
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مثير... اختفاء 10 مليار أورو من حسابات مصرفية لمعمر القذافي

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 02:01 مثير... اختفاء 10 مليار أورو من حسابات مصرفية لمعمر القذافي | دولي
مثير... اختفاء 10 مليار أورو من حسابات مصرفية لمعمر القذافي
كشفت وسائل إعلام بلجيكية عن اختفاء مبلغ يفوق 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية مجمدة تابعة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي منذ 2011 بموجب قرار من الأمم المتحدة.

شوف تيفي

كشفت وسائل إعلام بلجيكية عن اختفاء مبلغ يفوق 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية مجمدة تابعة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي منذ 2011 بموجب قرار من الأمم المتحدة.

وأوضحت مصادر إعلامية بلجيكية أمس الخميس، أن تلك الأموال والتي كانت موجودة في 4 حسابات في مصرف Euroclear Bank واختفت في الفترة بين العامين 2013 و2017.

وقالت قناة ''لا ليبر بلجيك'' إن الحسابات كانت تحت السيطرة الكاملة لمقربين من القذافي، مضيفة أن هيئات قضائية بلجيكية لاحظت تراجعا بقيمة الحسابات في خريف العام 2017، عندما كانت تعتزم إدراجها ضمن ملف لتبييض الأموال، حيث لم تعثر سوى على 5 مليارات يورو من إجمالي مبلغ كان يتجاوز 15 مليار يورو.

‫شوف تيفي

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بلجيكا معمر القذافي مليار أورو

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