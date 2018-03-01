 الفنان سعيد الناصري يقدم عرضه الجديد ''علاش ولينا هكذا'' ﻿
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الفنان سعيد الناصري يقدم عرضه الجديد ''علاش ولينا هكذا''

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 01:30 الفنان سعيد الناصري يقدم عرضه الجديد علاش ولينا هكذا | ثقافة و فنون
الفنان سعيد الناصري يقدم عرضه الجديد ''علاش ولينا هكذا''
بعد النجاح الكبیر لعرض وان مان شو'' you do speak english ''، بمجموعة من المدن المغربية، يستعد الفنان الكوميدي سعيد الناصري لتقديم عرضه الجديد لسنة 2018 بعنوان ''علاش ولينا هكذا''.

شوف تيفي

بعد النجاح الكبیر لعرض وان مان شو'' you do speak english ''، بمجموعة من المدن المغربية، يستعد الفنان الكوميدي سعيد الناصري لتقديم عرضه الجديد لسنة 2018 بعنوان ''علاش ولينا هكذا''.

وسيقدم الناصري عرضه الجديد في كل من مدينتي طنجة أيام 22 و23 مارس الجاري بقاعة عروض المركز الثقافي بوكماخ، في حين سيكون الجمهور بالعاصمة الرباط على موعد مع هذا العرض بقلب مسرح محمد الخامس يوم 24 مارس الجاري.

ويتناول العرض الجديد مختلف المواضيع الراهنة التي يقدمها الناصري في قالب سخري وكوميدي كالعادة، في هذا العرض ''علاش ولينا هكذا''، والذي يغوص في قلب المجتمع المغربي، ويسخر من المشاكل والطابوهات، بطريقة احترافية كما عود جمهوره على ذلك في كل عروضه، كما أن هذا العرض يدخل في إطار المسرحيات الساخرة، ويقدم للجمهور قراءته الساخرة حول متغيرات المعيش اليومي، كما سيقحم من خلال العرض الجديد شخصيات سياسية مختلفة في قالب كوميدي ساخر، والسخرية من الرداءة الفنية وما يعيشه القطاع الفني في الوقت الراهن من تراجع مهول على جميع المستويات.

وفي هذا الإطار قال سعيد الناصري أنه جد سعيد للقاء الجمهور المغربي مرة أخرى عبر عرضه الجديد في المسارح المغربية، كما أنه يدعو الجمهور بكل فئاته إلى مشاهدة هذا العرض، الذي من المنتظر أن ينال إعجابهم من خلال فقراته الكوميدية التي تتناول عدة أحداث طبعت الساحة الوطنية سياسيا واجتماعيا وفنيا.

يذكر أن الممثل والمخرج سعيد الناصري، قدم عدة أفلام سينمائية، وسيتكومات ، وعدة برامج تليفزيونية ومسرحيات، ناجحة كان هو بطلها، واشتهر بـ''استاند اب'' والـ ''وان مان شو''، كما تميز بأداء أدوار كوميدية استحوذ من خلالها على قلوب محبيه.

ويعد النجم سعيد ‏الناصري رائدا لفن الـ''ستاند اب'' والـ''سيتكوم'' بالمغرب‎، ومن أشهر أفلامه ''الباندية''، و''لعب مع الذئاب''، و''عبدو في عهد الموحدين''، و''الخطاف''، ‏و''مروكي في باريز''، و''سارة'' و''زوج للكراء''، و''الحمالة''، فضلا عن أعمال تلفزيونية أخرى عرفت نسبة متابعة جد مهمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سعيد الناصري عرض الرباط طنجة

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