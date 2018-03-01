 السعيدي : سأكون سعيدا جدا إذا التفت إلي الناخب الوطني هيرفي رونار ﻿
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السعيدي : سأكون سعيدا جدا إذا التفت إلي الناخب الوطني هيرفي رونار

بتاريــخ : 9 مارس 2018 / 00:41 السعيدي : سأكون سعيدا جدا إذا التفت إلي الناخب الوطني هيرفي رونار | سبور
السعيدي : سأكون سعيدا جدا إذا التفت إلي الناخب الوطني هيرفي رونار
عبر أسامة السعيدي اللاعب الدولي السابق عن رغبته في المشاركة رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018، مشيرا إلى أن زملاءه في الدوري الهولندي يدعمونه ويؤمنون بأحقيته في العودة إلى عرين الأسود.

شوف سبور

عبر أسامة السعيدي اللاعب الدولي السابق عن رغبته في المشاركة رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018، مشيرا إلى أن زملاءه في الدوري الهولندي يدعمونه ويؤمنون بأحقيته في العودة إلى عرين الأسود.

وقال السعيدي في حوار لصحيفة '' ألف فوتبال '' الهولندية : ''سأكون سعيدا جدا إذا التفت إلي الناخب الوطني هيرفي رونار واستدعاني للمشاركة في التجمع الإعدادي المقبل... إذا ما كانوا في حاجة إلي فأنا رهن إشارتهم وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي خدمة للمنتخب .. لقد كنت دائما وسأبقى أفتخر بحمل قميص المنتخب الوطني''.

وأوضح جناح فريق تفينتي، أنه لابد من الاعتراف بأن رونار تمكن من بلوغ المونديال بدونه كما كون فريقا قويا بدونه كذلك ومن حقه المناداة على من أدركوا هذا الإنجاز.

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شوف سبور المغرب هيرفي رونار أسامة السعيدي

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