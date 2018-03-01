تفاصيل صادمة ومثيرة حول جريمة سيدي مومن ﻿

كشف مصدر لقناة ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن الجاني بسيدي مومن قد أقدم على ذبح الضحية، بعدما التقاه في الحي مباشرة بعد صلاة مغرب الخميس.

شوف تيفي

كشف مصدر لقناة "شوف تيفي" قبل قليل، أن الجاني بسيدي مومن قد أقدم على ذبح الضحية، بعدما التقاه في الحي مباشرة بعد صلاة مغرب الخميس.

وأضاف المصدر ذاته أن الجاني مضطرب نفسيا، وعدواني لدرجة كبيرة، ويظهر عنفه تجاه أي شخص ليس له لحية، وسبق له أن اتهم إحدى جاراته لديها بنات بالفساد، وعنفها لفظيا.

وأشار ذات المصدر أن الجاني يحمل معه دائما سكينا تحت ملابسه، ويهدد به عددا من المواطنين، إلى أن وقعت حادثة القتل ليلة الخميس الجمعة، مؤكدا أن الجاني تم اللحاق به من طرف مواطنين كانوا بمسرح الجريمة، إلى أن حضرت عناصر الأمن وألقت القبض عليه.

وفي السياق ذاته، كشف نفس المصدر أن الأسرة التي ينتمي إليها الضحية، سبق وأن هزت أركانها جريمة قتل، بعدما تم قتل إحدى أقرباء الضحية من طرف مجرم بالمنطقة المذكورة.