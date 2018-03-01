أول صورة لضحية فاجعة سيدي مومن : المقتول كان لاعب كرة وها شكون قتلو (تفاصيل خطيرة) ﻿

كشف مصدر ''شوف تيفي'' أن الشخص الذي أجهز قبل قليل على شخص آخر بسكين و أرداه قتيلا على الفور، يعاني من اضراب نفسي خطير.

شوف تيفي

كشف مصدر "شوف تيفي" أن الشخص الذي أجهز قبل قليل على شخص آخر بسكين و أرداه قتيلا على الفور، يعاني من اضراب نفسي خطير.

وأضاف المصدر ذاته أن الجاني كان من بين المعتقلين على خلفية العمليات الإرهابية التي ضربت المغرب سنة 2003، حيث ظل يصول ويجول في الحي، بعد الإفراج عليه، حتى وقعت حادثة القتل قبل قليل من يومه الخميس، وقدم نفسه أمام الدائرة الأمنية 43 التابعة للمنطقة المذكورة.

وأفاد شهود عيان من المنطقة أن القاتل منذ مدة وهو في حالة غير طبيعية، وسبق أن اعتدى على شخص آخر داخل المسجد، لكنه ظهر اليوم الخميس في حالة هيجان ويحمل "جنوية" حيث أجهز على ضحية وهو شاب يدعى محمد المنصوري وسنه يقارب الأربعين سنة، لديه ابنة تبلغ من العمر سنتين.