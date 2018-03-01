 أول صورة لضحية فاجعة سيدي مومن : المقتول كان لاعب كرة وها شكون قتلو (تفاصيل خطيرة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو ماذا قال الإعلام السعودي أشرف بن شرقي يستحق ما دفعه الهلال ليشتريه لاعب فنان | بووز

شاهد بالفيديو ماذا قال الإعلام السعودي أشرف بن شرقي يستحق ما دفعه الهلال ليشتريه لاعب فنان

بالفيديو .. اسماء المنور و سلمى رشيد و حاتم عمور يبدعون بغنائهم بمهرجان المغرب في أبوظبي | بووز

بالفيديو .. اسماء المنور و سلمى رشيد و حاتم عمور يبدعون بغنائهم بمهرجان المغرب في أبوظبي

شاهد جديد الراقصة مايا وعثمان مولين مول البندير | بووز

شاهد جديد الراقصة مايا وعثمان مولين مول البندير

فيديو جد صادم يشعل الفيسبوك..شاذ جنسي بوجه مكشوف بغيناهم يزوجونا..شوفو رد فعل شيخ ملتحي | بووز

فيديو جد صادم يشعل الفيسبوك..شاذ جنسي بوجه مكشوف'' بغيناهم يزوجونا''..شوفو رد فعل شيخ ملتحي

حنان أمجد تودع عالم الويب بهذه الطريقة وهذه رسالتها إلى متتبعيها | ثقافة و فنون

حنان أمجد تودع عالم الويب بهذه الطريقة وهذه رسالتها إلى متتبعيها

مثير..منتخبون كبار مهددون بالســجن | بوليتيك

مثير..منتخبون كبار مهددون بالســجن

هادشي بزاف.. سبعيني يهتك عرض طفلة وها أشنو وقع ليه | مجتمع

هادشي بزاف.. سبعيني يهتك عرض طفلة وها أشنو وقع ليه

باي باي الحريك.. أوربا تتحرك وتقفل أبوابها وترحل المهاجرين غير المؤهلين إلى أوطانهم | دولي

باي باي ''الحريك''.. أوربا تتحرك وتقفل أبوابها وترحل المهاجرين غير المؤهلين إلى أوطانهم

خاص..اليازغي يؤسس حزبا جديدا ويجر معه أعضاء من الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك

خاص..اليازغي يؤسس حزبا جديدا ويجر معه أعضاء من الاتحاد الاشتراكي

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

أول صورة لضحية فاجعة سيدي مومن : المقتول كان لاعب كرة وها شكون قتلو (تفاصيل خطيرة)

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 23:04 أول صورة لضحية فاجعة سيدي مومن : المقتول كان لاعب كرة وها شكون قتلو (تفاصيل خطيرة) | حوادث و حقوق
أول صورة لضحية فاجعة سيدي مومن : المقتول كان لاعب كرة وها شكون قتلو (تفاصيل خطيرة)
كشف مصدر ''شوف تيفي'' أن الشخص الذي أجهز قبل قليل على شخص آخر بسكين و أرداه قتيلا على الفور، يعاني من اضراب نفسي خطير.

شوف تيفي

كشف مصدر "شوف تيفي" أن الشخص الذي أجهز قبل قليل على شخص آخر بسكين و أرداه قتيلا على الفور، يعاني من اضراب نفسي خطير.

وأضاف المصدر ذاته أن الجاني كان من بين المعتقلين على خلفية العمليات الإرهابية التي ضربت المغرب سنة 2003، حيث ظل يصول ويجول في الحي، بعد الإفراج عليه، حتى وقعت حادثة القتل قبل قليل من يومه الخميس، وقدم نفسه أمام الدائرة الأمنية 43 التابعة للمنطقة المذكورة.

وأفاد شهود عيان من المنطقة أن القاتل منذ مدة وهو في حالة غير طبيعية، وسبق أن اعتدى على شخص آخر داخل المسجد، لكنه ظهر اليوم الخميس في حالة هيجان ويحمل "جنوية" حيث أجهز على ضحية وهو شاب يدعى محمد المنصوري وسنه يقارب الأربعين سنة، لديه ابنة تبلغ من العمر سنتين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي جريمة قتل كازا سيدي مومن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير وبالصور..كسيدة خايبة فـلوطوروت بين الرباط والقنيطرة و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..كسيدة خايبة فـلوطوروت بين الرباط والقنيطرة و هاشنو وقع

تفاصيل صادمة ومثيرة حول جريمة سيدي مومن | حوادث و حقوق

تفاصيل صادمة ومثيرة حول جريمة سيدي مومن

عاجل خطير.. سيدي مومن في كازا يهتز في هذه الأثناء وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل خطير.. سيدي مومن في كازا يهتز في هذه الأثناء وها أشنو وقع

مثير.. اعتقال عسكري سابق متهم بتهشيم رؤوس المشردين..هل يكون هو سفاح أكادير ؟ | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال عسكري سابق متهم بتهشيم رؤوس المشردين..هل يكون هو سفاح أكادير ؟

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 مارس 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 13 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :09 مارس 2018 | شوف تيفي

بالصــور..الشابة صباح تلتقي بسعد لمجرد بباريس | قنوات أخرى

بالصــور..الشابة صباح تلتقي بسعد لمجرد بباريس

تقرير بي ان سبورتس عن المباراة التكريمية للراحل عبد القادر البرازي ببركان | قنوات أخرى

تقرير بي ان سبورتس عن المباراة التكريمية للراحل عبد القادر البرازي ببركان

في يوم المرأة العالمي..شوفو المرأة الفلاحة علاش قادا..كتفيق مع الفجر باش تخدم و توكل ولادها | خارج البلاطو

في يوم المرأة العالمي..شوفو المرأة الفلاحة علاش قادا..كتفيق مع الفجر باش تخدم و توكل ولادها

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو ماذا قال الإعلام السعودي أشرف بن شرقي يستحق ما دفعه الهلال ليشتريه لاعب فنان | بووز
منذ 2 دقائق

شاهد بالفيديو ماذا قال الإعلام السعودي أشرف بن شرقي يستحق ما دفعه الهلال ليشتريه لاعب فنان

بالفيديو .. اسماء المنور و سلمى رشيد و حاتم عمور يبدعون بغنائهم بمهرجان المغرب في أبوظبي | بووز

بالفيديو .. اسماء المنور و سلمى رشيد و حاتم عمور يبدعون بغنائهم بمهرجان المغرب في أبوظبي

شاهد جديد الراقصة مايا وعثمان مولين مول البندير | بووز

شاهد جديد الراقصة مايا وعثمان مولين مول البندير

فيديو جد صادم يشعل الفيسبوك..شاذ جنسي بوجه مكشوف بغيناهم يزوجونا..شوفو رد فعل شيخ ملتحي | بووز

فيديو جد صادم يشعل الفيسبوك..شاذ جنسي بوجه مكشوف'' بغيناهم يزوجونا''..شوفو رد فعل شيخ ملتحي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.