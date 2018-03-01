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هادشي لي بقا.. دراسة مثيرة تكشف فوائد الخيانة الزوجية

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 22:49 هادشي لي بقا.. دراسة مثيرة تكشف فوائد الخيانة الزوجية | مجتمع
هادشي لي بقا.. دراسة مثيرة تكشف فوائد الخيانة الزوجية
أثبتت دراسة حديثة أن الخيانة بالنسبة للمرأة هي ربح لهن على المدى الطويل، وذلك عكس ما ترى الكثير من النساء أن تعرضهن للخيانة هو أكبر خسارة ممكن أن يتعرضن لها في حياتهن.

شوف تيفي

أثبتت دراسة حديثة أن الخيانة بالنسبة للمرأة هي ربح لهن على المدى الطويل، وذلك عكس ما ترى الكثير من النساء أن تعرضهن للخيانة هو أكبر خسارة ممكن أن يتعرضن لها في حياتهن.

وجاءت نتائج استطلاع للرأي، أجري على أكثر من 5 آلاف شخص من 96 دولة، حول آثار الانفصال بسبب الخيانة، مثيرة للغاية، بحسب صحيفة " الإندبندنت" البريطانية.

وأشارت الدراسة أن هناك فوائد تعود على المرأة عندما تتعرض للخيانة، وهي أنها تتخلص نهائيا من زوج غير مخلص، بالإضافة إلى أنها تكتسب خبرات تؤهلها على اختيار شريك حياتها المقبل بعناية وبتعقل.

وبخلاف الزوج الخائن، فإن هناك خاسر آخر من وراء الخيانة، بحسب الدراسة، وهي المرأة الخائنة، وذلك لأنها لن تضمن ولاءه لها، لأن الخيانة من طباعه، متوقعة أن علاقات المرأة الخائنة لن يكتب لها الاستمرارية، في معظم الحالات.

ووفقا للطبيب كريج موريس، أحد معدي الدراسة، فقد أكد أن المرأة التي تتعرض للخيانة، ستمر بلحظات حزن، ولكنها ستخرج بتجربة تمكنها من اختيار شريك حياتها الجديد بذكاء، وبالتالي فهي فائزة على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، أن المرأة التي تتعرض للخيانة، يستلزم من ستة أشهر إلى عام كامل، لكي تسترد ثقتها في نفسها من جديد، وأن ينمو بداخلها ذكاء عاطفي، يساعدها على اختيار الرجل التالي في حياتها.

وألمح موريس أيضا إلى أن النساء اللائي يتعرضن للخيانة، يصبحن على المدى الطويل أكثر حذرا من خيانة شركائهن لهن، كما أنهن يكن أكثر وعيا بطريقة تعامل زميلاتهن معهن، بالإضافة إلى أنهن يتحلين بشخصية أكثر استقلالية عما مضى.



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دراسة خيانة زوجية فوائد بريطانيا

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